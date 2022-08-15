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Общество15 августа 2022 4:00

Донская исправительная колония приобретет отечественный автомобиль

Средства на его покупку будут выделены из федерального бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донская исправительная колония приобретет отечественный автомобиль.

Донская исправительная колония приобретет отечественный автомобиль.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области новый автомобиль появится у одной из местных исправительных колоний. На его приобретение планируется выделить более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим исправительным учреждением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 23 августа. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется поставкой в колонию №15 автомобиля марки Lada Largus всего с двумя посадочными местами. Тип автомобиля - непременно фургон универсал.

Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета. Поставку следует осуществить в день заключения контракта.

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Машина непременно должна быть из салона.