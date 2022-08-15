Донская исправительная колония приобретет отечественный автомобиль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области новый автомобиль появится у одной из местных исправительных колоний. На его приобретение планируется выделить более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим исправительным учреждением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 23 августа. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется поставкой в колонию №15 автомобиля марки Lada Largus всего с двумя посадочными местами. Тип автомобиля - непременно фургон универсал.

Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета. Поставку следует осуществить в день заключения контракта.

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Машина непременно должна быть из салона.