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Происшествия16 августа 2022 7:00

Лесной пожар уничтожил в Ростовской области более 30 домов

Горение пока не локализовали, огонь прошел 136 га
Ангелина СКИБА
Сейчас на месте происшествия задействовали 342 человека и 170 единиц техники

Сейчас на месте происшествия задействовали 342 человека и 170 единиц техники

Фото: Олег УКЛАДОВ

32 дома повредил пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области. Эту информацию озвучили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Добавим, к этому моменту огонь уже прошел площадь в 136 га. Ситуацию спасателям удалось стабилизировать, но о локализации горения речи пока не идет.

Сейчас с пламенем от РСЧС борются 342 человека, задействовано 170 единиц техники, к тушению привлекли самолет Ил-76 и вертолет Ми-8. Погибших и пострадавших нет.

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