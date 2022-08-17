Власти Ростова потратят 7,7 млн рублей на воду для посетителей городских кладбищ

54 бака установят установят в целях обеспечения водой посетителей кладбищ. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

По требованию прокуратуры администрация города Ростова-на-Дону изыщет 7,7 миллиона рублей на закупку баков для воды и установку платформ для сбора отходов, которые планируется установить на городских кладбищах. Проект таких изменений в бюджете донской столицы депутаты городской думы рассмотрят на ближайшем заседании гордумы.

Обозначенную сумму предстоит потратить на оборудование городских кладбищ 120 площадками для сбора мусора и закупку 54 баков, которые установят в целях обеспечения водой посетителей кладбищ.

Напомним, в июле 2019 года тогда еще и. о. главы администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление «О создании места погребения муниципального кладбища Ростова-на-Дону» в Мясниковском районе.

Кладбище, расположенное неподалеку от села Большие Салы и рассчитанное на 29 571 захоронение, разделено на 4 основных зоны: вход, ритуальный сектор, административно-хозяйственный и территорию для захоронений. Прежнее место погребения, Северное кладбище, одно из крупнейших в Европе, уже давно исчерпало свой ресурс.

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