Четверо дончан получили условный срок за кражу радиотехники с территории военной части. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области вынесли приговор четверым местным жителям. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов донского региона.

Судом было установлено, что в ночь с 11 по 12 мая 2021 года четверо злоумышленников сговорились похитить технику с территории военной части. Сначала они приехали и исследовали местность. После этого наметили место, где пробраться на объект будет проще всего. Затем один из них остался за забором, чтобы контролировать обстановку, а трое остальных проникли в воинскую часть, там они нашли хранилище и вынесли из него радиотехническое оборудование, которое принадлежало Миноборны РФ. Общая сумма похищенного составила более 200 тысяч рублей.

Все украденное они сложили в рюкзаки и передали товарищу, оставшемуся за забором. Но выбраться с территории воинской части им так и не удалось - они были задержаны на месте преступления. Но оставшемуся снаружи злоумышленнику удалось скрыться с похищенной техникой. Ей он распорядился по своему усмотрению.

- Подсудимые вину в совершенном преступлении признали, в содеянном раскаялись. Все они признаны виновными и каждый получил два года лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ – условно, с испытательным сроком на два с половиной года, с возложением на осужденных исполнения определенных обязанностей, - отмечается в сообщении.

Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, но как только приговор вступит в законную силу, эта мера пресечения будет отменена.

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