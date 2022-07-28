В Таганроге вынесли приговор многодетному отцу, которого обвиняли в краже деталей с «самолета судного дня»

Кража деталей "самолета судного дня" прогремела на всю страну. Фото: Иван ВИСЛОВ

Таганрогский городской суд вынес приговор по делу обвиняемого в краже деталей с самолета «самолета судного дня». Местного жителя Жору Хачунца признали виновным в том, что он похитил оборудование с авиазавода.

По словам адвоката Хачунца Ольги Бояркиной, его приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Защита намерена обжаловать решение суда.

— Мы не согласны и будем подавать апелляционную жалобу. Доводы защиты не были учтены, — прокомментировала Бояркина.

Напомним, о громком происшествии стало известно в декабре 2020 году. На территории Таганрогского научного комплекса ТАНТК Бериева произошла кража. Преступление сразу окрестили одним из самых дерзких преступлений. Детали пропали с борта так называемого «самолета судного дня». Он предназначен для управления войсками в случае ядерной войны, а потому должен находиться под строжайшей охраной.

Осужденный - многодетный отец. Фото предоставлено родственниками Жоры Хачунца.

Спустя некоторое время задержали подозреваемого — Жору Хачунца. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». По версии следствия, в 2020 году Хачунц вместе с подельниками приехал к аэродрому Таганрогского научно-технического комплекса — ТАНТК Бериева. Убедившись, что их никто не видит, они попали на территорию завода, демонтировали авиационное оборудование и забрали с собой. Ущерб, по оценке Министерства обороны, составил 2,7 миллиона рублей.

Близкие Хачунца настаивали на его невиновности. К слову, мужчина — многодетный отец, воспитывал четырех несовершеннолетних. Жена обвиняемого утверждала, что в ту ночь он находился дома с семьей.

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