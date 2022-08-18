Главный тренер ФК «Ростов» отреагировал на комментарий донского министра спорта о Fan ID

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин резко ответил на вопрос о посещаемости домашнего стадиона и Fan ID. Наставник донской команды эмоционально отреагировал на слова о комментарии министра спорта региона Самвела Аракеляна, сообщает sport-express.ru.

- Ему лучше позвоните. Я уже все сказал о том, что думаю о Fan ID. Слова Самвела Аракеляна даже не хочу комментировать, - сказал Валерий Карпин.

Ранее специалист прямо заявил, что не понимает, для чего нужны пропуски на стадионы. После ввода этих документов посещаемость матчей существенно сократилась. Главный тренер «Ростова» уже несколько раз высказывал сожаления по этому поводу.

К слову, министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян объяснил полупустые трибуны пандемией коронавируса. По мнению чиновника, из-за длительных ограничений люди просто отвыкли посещать игры, и многие теперь предпочитают онлайн-формат. От наличия или отсутствия Fan ID ничего бы не поменялось, но безопасность болельщиков сейчас превыше всего, подчеркнул министр.

Напомним, цифровые карты начали оформлять летом. После этого донские любители футбола объявили бойкот новым пропускам и отказались посещать матчи. На первую игру сезона - 3 тур РПЛ между «Ростовом» и «Химками» - пришли всего 5,3 тысячи человек, а матч с «Оренбургом» посетили не больше 4,5 тысяч человек.

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