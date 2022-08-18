Власти пообещали, что в Ростове больше не будет долгих отключений горячей воды

В этом году во многих районах прошли длительные отключения горячей воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава администрации Алексей Логвиненко пообещал, что в городе больше не будет длительных отключений воды. Сложившуюся летом ситуацию с горячим водоснабжением он прокомментировал в эфире программы «Ростов – город на Дону».

- В следующем году готовиться к подобному нам точно не нужно. Но готовиться к серьезной работе по реконструкции инженерных сетей точно стоит. Главное – не только включить воду, но и понять, почему происходит такое количество аварий, — прокомментировал сити-менеджер.

По его словам, по некоторым инженерным сетям износ составляет более 80%, в ходе гидравлических испытаний произошло 600 повреждений. Сейчас за работой ресурсников ведется пристальный контроль. Кроме того, тепловые сети получили 3,1 млрд рублей на модернизацию сетей.

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Речь идет об отключениях, которые обычно проводят во время ежегодных гидравлических испытаний. (Подробности)