Безработного жителя Ростова задержали за интим с 15-летней школьницей

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове мужчину заподозрили в том, что он имел интимные отношения с 15-летней школьницей. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал источник в правоохранительных органах региона.

По версии правоохранителей, в конце зимы 39-летний безработный ростовчанин познакомился в соцсетях с девочкой. После короткой переписки он позвал школьницу на свидание. Та в свою очередь согласилась на встречу с новым знакомым.

Позже подросток приняла приглашение прийти в гости к мужчине. Тогда между ними произошла интимная близость. После этого отношения между взрослым и несовершеннолетней продлились еще несколько месяцев.

Позже о романе узнала мать школьницы. Женщина написала заявление в правоохранительные органы региона. .

В отношении мужчины завели дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Если дело дойдет до суда, а вину злоумышленника признают, он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

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