Количество зараженных коронавирусом за сутки превысило тысячу человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области снова начала расти заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки опасное заболевание обнаружили у 1 027 местных жителей. Таким образом, за весь период общее количество зараженных в регионе составляет 393 014 человек. Об этом сообщается на федеральном сайте стопкоронавирус.рф.

С подтвержденным диагнозом Covid-19 за сутки были госпитализированы 42 дончанина. Но загруженность коечного фонда, к счастью, продолжает оставаться в норме. Важно отметить, что уже на протяжении четырех дней не увеличивается количество летальных исходов от опасной инфекции. Их насчитывается 10 971.

Кроме того, увеличивается число выздоровевших. За сутки были выписаны 653 человека. А за весь период инфекцию преодолели 376 600 дончан.

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