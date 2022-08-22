В Ростове после падения тополя на Мечникова стали расчищать место происшествия

В Ростове-на-Дону рабочие приступили к ликвидации последствий падения большого тополя рядом с домом на улице Мечникова,130/1. Об этом сообщает начальник Управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Мария Петрова.

Порядка двух часов уйдет на распил и вывоз упавшего дерева. Для подъема рухнувших тяжелых веток была задействована спецтехника - на месте работает кран. После этого восстановлением оборванных линий электропередач уличного освещения займутся специалисты Ростгорсвета.

Как отметили в городской администрации, деревянный исполин не выдержал порыва ветра и разломился на три части. В результате заблокированными оказались проезжая часть и тротуар. Пострадали фасад общежития Института бизнеса и права и несколько машин. Никого из прохожих тополь, к счастью, не задел.

Ранее уже сообщалось, что дерево перегородило дорогу и осложнило проезд. Около места происшествия собралась пробка.

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