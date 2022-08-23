В донской регион снова возвращаются, ПЦР-тесты, самоизоляция и штрафы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области снова будут введены противоковидные меры для местных жителей, которые выезжают за границу или возвращаются оттуда. Теперь им надлежит соблюдать требования постановления главного государственного санитарного врача.

Введенные вновь требования основываются на постановлении № 7 от 18 марта 2020 года «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019». В донском Роспотребнадзоре сообщили, что для более быстрого прохождения санитарно-карантинного контроля следует заполнять на портале Госуслуг анкеты для прибывающего в Россию еще до вылета. Лучше всего это делать при приобретении билета, но никак не позже прохождения регистрации на рейс.

- После прибытия в течение трех календарных дней обязательно однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), - отмечается в постановлении Роспотребнадзора.

Но если есть прививка, которая была сделана в течение последнего года или сведения о перенесенном в последние полгода заболевании, то делать тест необходимости нет. Но в ведомстве предупредили, что в случае нарушения требований последует привлечение к административной ответственности и назначение штрафа в размере 15 000 рублей.

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