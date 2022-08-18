Количество зараженных COVID-19 в Ростовской области снова приближается к тысяче

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 969 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области вновь начало расти количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки ковид подхватили 969 дончан. А общее число заболевших к настоящему времени составляет 390 128 человек. Об этом сообщается на федеральном сайте стопкоронавирус.рф.

За вчерашний день в больницы с тяжелым заболеванием попали 72 человека. Но, к счастью, занятость коек с ИВЛ все еще остается приемлемой. Летальных исходов от опасной болезни 17 августа также не было зарегистрировано. Излечиться за сутки смогли 356 человек, а в общей сложности вирус за весь период его существования победили 374 449 дончан.

Чтобы носить звание региона, свободного от коронавируса, Ростовской области не хватает соблюдения всего двух условий. В первую очередь для этого заболеваемость должна быть не более 30 случаев на 100 тысяч населения. А также необходимо довести коллективный иммунитет до отметки в 80%, а на Дону пока лишь 14,6%.

По состоянию на 12 августа первым компонентом были вакцинированы 2 961 596 человек, а полную процедуру вакцинации прошли 2 848 878 жителей Дона.

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