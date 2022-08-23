В Ростовской области задержали сотрудника интернет-магазина, в котором продавали наркотики

В Ростовской области задержали распространителя наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области задержали 25-летнего жителя Новочеркасска, который распространял наркотики. По версии следствия, мужчина работал на интернет-магазин. Через эту платформу шла торговля запрещенными веществами.

Оперативники считают, что житель Новочеркасска выполнял роль так называемого лаборанта. В его обязанности, среди прочего, входило изготовление наркотиков.

- Злоумышленника задержали при попытке сбыта запрещенного вещества, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

При обыске у подозреваемого нашли полкило наркотиков, что является особо крупной партией.

В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Если дело дойдет до суда, а вину мужчины признают, его могут посадить в тюрьму на срок до 20 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Распространителя синтетических наркотиков задержали в Ростовской области

Он делал закладки на территории региона (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Житель Ростовской области выращивал в 30 горшках в квартире не цветы, а сырье для наркотиков

В Ростовской области сотрудники полиции пресекли деятельность нарколаборатории (подробнее)