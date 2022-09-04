В Ростове водители превратили тротуар на Большой Садовой в парковку, чем возмутили прохожих

Ростовчане возмутились хамской парковкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове горожане были возмущены тем, что автовладельцы припарковали машины прямо на тротуаре по адресу Большая Садовая, 166.

На зоне для пешеходов стояли две иномарки, поэтому людям приходилось обходить это место по проезжей части. Об инциденте очевидцы рассказали в социальных сетях.

Под постом развернулась жаркая дискуссия. Одни ростовчане говорили, что у водителей хамское поведение, и советовали в таких случаях сразу вызывать эвакуатор.

Другие горожане были настроены менее агрессивно, отмечая, что «всякое бывает».

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