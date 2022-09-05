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Происшествия5 сентября 2022 5:06

В Сальске сгорел склад в психоневрологическом диспансере

Огнем было охвачено 50 квадратных метров
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Сальске сгорел склад в психоневрологическом диспансере.

В Сальске сгорел склад в психоневрологическом диспансере.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сальске загорелся склад на территории психоневрологического диспансера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 5 сентября, около шести часов утра на улице Береговой в городе. Вызов поступил из Сальского психоневрологического диспансера. Сотрудники сообщили, что у них на территории загорелся склад.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 50 квадратных метров. К счастью, основному зданию пожар не угрожал и эвакуация не потребовалась. К 6:25 огонь был уже полностью потушен.

- В тушении были задействованы 15 человек личного состава и четыре единицы техники, - отмечается в сообщении.

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