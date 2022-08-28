К тушению привлекли работников лесного хозяйства, спасателей и добровольцев. Фото: правительство РО.

В Ростовской области увеличили группировку на тушении лесного пожара в Верхнедонском районе. Теперь борьбу с огнем ведут уже 589 человек, задействовано 124 единицы техники. Об этом днем 28 августа сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

- В районе уже создали межведомственный оперативный штаб. К тушению привлекли работников и технику лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС, добровольцев. Также используется авиация - два вертолета Ми-8. Угрозы населенным пунктам нет, - подчеркнул Вадим Артемов.

Напомним, природный пожар на территории Верхнедонского лесничества разгорелся вечером 27 августа. Распространение огня около 16 часов заметили через камеру видеонаблюдения дежурные диспетчеры. После этого на место происшествия сразу же выдвинулись сотрудники ГАУ РО «Лес» и местные спасатели.

Потушить пожар из-за жары и ветра не удалось, и он начал быстро распространяться. Уже к 7 утра следующего дня, то есть 28 августа, огонь прошел 203 га. Об изменении территории горения в МЧС пока не сообщали, как и не было даже намеков на ожидаемую локализацию пламени. Сейчас тушение продолжается.

Добавим, за последнее время в регионе произошло внушительное количество пожаров разной силы и продолжительности. Одним из самых крупных можно назвать возгорание в Усть-Донецком районе, там на участке в 331 га выгорел лес и пострадали 32 постройки. Это возгорание тушили около трех дней.

Спасатели напоминают: сейчас на Дону сохраняется чрезвычайная пожароопасность, поэтому всех просят не выжигать сухую растительность и не разводить костры на природе.

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К этой минуте площадь горения не изменилась и все также составляет 203 га (подробности)