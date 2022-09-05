На прошедших выходных в Ростовской области коронавирусом заболели 3,4 тысячи человек

За два прошедших дня был выявлен 3401 заразившийся коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за два прошедших дня, 3 и 4 сентября, был выявлен 3401 заразившийся коронавирусом. Об этом свидетельствует сайт стопкоронавирус.рф.

В субботу, 3 сентября, диагноз «COVID-19» подтвердился у 1,8 тысячи жителей Дона, от тяжелого заболевания умерли два человека, госпитализированы 97 человек. В воскресенье, 4 сентября, выявлен 1601 заболевший, 1 умерший и 40 госпитализированных жителей Ростовской области.

Напомним, ранее в связи с возможным распространением заболевания Роспотребнадзор Ростовской области рекомендовал проводить школьные линейки 1 сентября с присутствием только первых и выпускных классов.

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