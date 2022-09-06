Источник рассказал новые подробности убийства 18-летней девушки из Ростовской области

Подозреваемого на время следствия поместили в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области выясняют детали убийства 18-летней девушки из хутора в Зерноградском районе. Она пропала первого июня, а тело было найдено второго сентября, спустя три месяца.

По предварительным данным, преступник попытался замести следы. Останки закопал в лесополосе в Кагальницком районе.

- Вероятно, прятал тело в спешке. Оно лежало неглубоко, сверху были насыпаны ветки, - говорит источник издания в правоохранительных органах региона.

По версии следствия, с девушкой расправился 47-летний житель Кагальницкого района. Он сейчас находится в изоляторе, в который его поместили в августе.

Известно, что у мужчины есть судимость. Он провел в колонии год за то, что украл оргтехнику. К слову, подозреваемый - многодетный отец.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что девушка собиралась на попутках поехать к своему парню из села в Кагальницком районе.

Расследование уголовного дела продолжается.

"Комсомолка" приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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