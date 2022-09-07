На содержание дорог в донском сельском поселении потратят более 870 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области ищут подрядчика для содержания дорог в донском сельском поселении. На эти нужды планируется потратить более 870 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Новозолотовского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 13 сентября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется выполнением работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Новозолотовского сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в течение 35 дней с момента заключения контракта.

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