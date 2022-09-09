Отключения света в Ростове-на-Дону 9 сентября 2022 года: новые отключения электричества анонсировали ростовчанам

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей ФОКИН

Отключения света в Ростове-на-Дону 9 сентября 2022 года: новые обесточивания ждут ростовчан. Электричество будет отключено в разных районах города на несколько часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В пятницу, 9 сентября, с 9 до 16 часов света не будет на ул. Красноармейская 296-298; ул. Восточная 53-75, 52-62; просп. Театральный 81; пер. Нахичеванский 47-53, 52-56.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18; пер. Аэроклубовский 15-31, 30, 36-48, 54-60; ул. Портовая 366, 368, 372б, 374-420, 427, 477-495; ул. Сейнерная 1-37, 2-58, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9; ул. Судостроительная 7-29, 18-60, 49, 41, 43, 70-88; ул. Циолковского 75-79; ул. Войкова 22-48, 51-105; пер. Коржушко 1-19, 2-18; ул. 2-я Володарского 190, 196, 231-293, 309-331; пер. Ярошенко 1-17, 2-14; ул. Магнитогорская 79-99, 130-174; ул. Кузнечная 168-214, 161-271; ул. 2-й Поселковый 21; ул. 3-й Поселковый 21-31, 38, 40; ул. Доватора 146/2, 146/10.

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