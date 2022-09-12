Отключения света в Ростове-на-Дону 12 сентября 2022 года: сотни горожан останутся без света в начале недели

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 12 сентября 2022 года: новые обесточивания ждут ростовчан. Электричество будет отключено в разных районах города на несколько часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В понедельник, 12 сентября, с 9 до 13 часов света не будет на ул. Орбитальная 66, 66/2, 64, 64/1, 66/3; ул. Беляева 26, 26/1, 26/2.

С 9 до 16 часов отключения ждут жителей ул. 2 Пятилетки 6/1, 6/5, 8.

С 9 до 17 часов обесточат дома в пер. Декабристов 1-15, 2-20; пер. Осовиахимовский 1-7, 2-8; ул. Перекопская 1-19, 2-22; пер. Самошкина 1-29, 10-38; ул. Кузнечная 161-271, 240-244; ул. Портовая 366, 374-420; ул. Судостроительная 38-40, 41-43; ул. Аэроклубовский 38-50, 35-39; ул. Закруткина 1-23, 2-24; ул. Мясникова 21-39; ул. Советская 2-12; ул. 13-я линия 12-32, 5-27; ул. 17-я линия 1-25, 2-24; ул. 19-я линия 2-10; ул. Коминтерна 26-46; ул. 1-я Круговая 33-49, 34-42; ул. 3-я Круговая 41-55, 50-54; ул. Лазаревская 1-19, 2-20; Ревкомовская 52-112, 51-115; ул. Курортная 108-120, 121-139; ул. Свердловская 20-116, 47-95, 81/44; ул. Батуринская 72-98, 102-104, 101-149, 86/46; ул. Международная 20; ул. Малиновского 38/29, 40, 36/29; просп. Стачки 240, 228, 232/34, 226, 226/1; ул. Жмайлова 27, 27А, 27Б, 27/1, 25; ул. Плиева 2-50; пер. Ольховский 1-45, 6-66.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключения света в Ростове-на-Дону 9 сентября 2022 года: новые отключения электричества анонсировали ростовчанам.

В Ростове горожанам анонсировали новые отключения света.