Отключения света в Ростове-на-Дону 13 сентября 2022 года: света не будет в десятках домов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 13 сентября 2022 года: ростовчан предупредили о новых отключениях электричества. Ожидается обесточивание десятков домов в разных районах города. Света не будет на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

Во вторник, 13 сентября, с 9 до 17 часов света не будет на просп. Стачки 208, 208/1, 210; ул. Жмайлова 13, 15; ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18; просп. Космонавтов 4/16, рынок «Донские зори».

С 9 до 18 часов электричество отключат на ул. Каяльская 8-114; ул. Путевая 1-49; ул. 3-я Левая 1-41, 2-40; 5-я улица 1-9; ул. Красноаксайская 28-32.

С 10 до 14 часов обесточат дома на ул. Зорге 72/1; ул. Содружества 45, 47, 43/2, 43/1, 47.

С 10 до 16 часов отключения ожидают жителей пер. Островского 99-103; ул. Лермонтовская 28-34, 53-57.

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