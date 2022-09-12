В Ростовской области грузовик сбил 11-летнюю девочку. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области школьница пострадала в аварии. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в понедельник, 12 сентября, около половины четвертого вечера в городе Пролетарске. По предварительным данным, на улице Дорожной в районе дома №2 31-летний водитель "ГАЗели" отвлекся от дороги, съехал в левую часть дороги и сбил 11-летнюю девочку, которая сидела на краю проезжей части.

Девочка утверждала, что ей было плохо. Школьница получила травмы, ей оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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