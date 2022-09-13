Донская прокуратура проверяет обстоятельства ДТП, в котором пострадали семь человек. Фото: ГИБДД по РО.

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в понедельник, 12 сентября, на трассе в Матвеево-Курганском районе. По предварительным данным, столкнулись грузовик и иномарка Opel Zafira. В результате ДТП травмы получили семь пассажиров легковушки. В числе пострадавших двое детей.

На место происшествия прибыл и.о. прокурора Матвеево-Курганского района Геннадий Гончаров.

- Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, - отмечается в сообщении.

Кроме того, ведомство контролирует и ход процессуальной проверки, организованной правоохранителями.

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Всех пострадавших забрали в больницу.