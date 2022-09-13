Полицейские спасли прыгавшего с Ворошиловского моста ростовчанина. Фото: ГУ МВД по РО.

В Ростове трое полицейских спасли мужчину, готовящегося прыгнуть с Ворошиловского моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции поступило сообщение, что неизвестный мужчина стоит на краю моста. На помощь ростовчанину выехал ближайший наряд полиции. Ростовчанин стоял на высоте 35 метров над водой на опоре путепровода. Увидев полицейских, он начал спускаться с конструкции и повис на руках.

- Полицейские подошли к мужчине и удержали за руки. В это время один из сотрудников достал ремень и обвязал вокруг кистей мужчины, чтобы тот не упал. После недолгих попыток, стражам порядка удалось вытащить мужчину, - рассказали в полиции.

Ростовчанина доставили в отдел полиции. Его жизни и здоровью уже ничто не угрожает. Причины инцидента еще предстоит выяснить.

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