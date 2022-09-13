Активисты из Ростова обратились к Владимиру Путину и Василию Голубеву насчет рощи СКА

Жители направили обращение властям, чтобы сохранить рощу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовские активисты пытаются сохранить рощу СКА от застройки и обратились для этого к Владимиру Путину и Василию Голубеву. Петицию для президента страны и губернатора Ростовской области составили с целью отменить разрешение на использование участка площадью в два гектара под жилую застройку.

- Мы, жители Первомайского района, бьем тревогу. Жителям города этот участок дорог и жизненно необходим. Мы не позволим уничтожить лес! - пишет в своем аккаунте в соцсети Диана Джавадова, председатель правления ТСЖ «Уют».

Ростовчанка добавила, что активисты планируют обратиться к властям с обращением во время прямой линии губернатора 14 сентября. Напомним, в августе стало известно, что ростовский застройщик получил от администрации города разрешение на планировку и межевание трех участков рядом с Ростовским зоопарком. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте донской столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова разрешили отдать под застройку зеленую рощу в районе зоопарка

Речь идет о территории, где раньше находилась спортивная база СКА (подробнее)