Отключения света в Ростове-на-Дону 14 сентября 2022 года: горожан ждут новые обесточивания

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения света в Ростове-на-Дону 14 сентября 2022 года: в городе местным жителям анонсировали новые отключения электричества. Без света останутся ростовчане в разных районах города. Электроэнергии не будет на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В среду, 14 сентября, с 9 до 17 часов обесточат дома на просп. Стачки 208, 208/1, 210; ул. Жмайлова 13, 15; ул. Ленинаканская 4-14, 3-13; ул. Баграмяна; ул. Южная; пер. Дубовский; ул. Амиряна 1А; ул. Вселенная 1-23; 2-36; ул. Галактическая 1-25; 2-30; ул. Венеры 6/7; ул. Космическая 3/1; бул. Джордано Бруно; ул. Гершеля; пер. Астрономический; пер. Кратерный; пер. Небесный; пер. Оптический 7; пер. Атмосферный 4, 8, 7, 17; пер. Зодиакальный; ул. Ньютона; ул. Канта; ул. Плутона; ул. Юпитера; ул. Тибетская 3-41, 30-68; ул. 2-я Краснодонская 32-36, 47-69; пер. Памирский 1-47, 2-34; пер. Измаильский; пер. Кутаисский; пер. Автосборочный 1-6.

С 10 до 16 часов света не будет в пер. Островского 99-103; ул. Лермонтовская 28-34, 53-57.

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