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Общество20 сентября 2022 12:07

В Ростове на восстановление тепловой изоляции потратят более 181,5 миллиона рублей

Средства на проведение работ выделит сам заказчик
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове на восстановление тепловой изоляции потратят более 181,5 миллиона рублей.

В Ростове на восстановление тепловой изоляции потратят более 181,5 миллиона рублей.

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове ищут подрядчика, который займется восстановлением тепловой изоляции. На эти нужды планируется потратить более 181,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен компанией «Ростовские тепловые сети». Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 6 октября. Затем конкурсная коммиссия определит победителя, который займется модернизацией 10 тепломагистралей в Ростове. Работы будут проходить на улице Локомотивной, улице Нижнебульварной, переулке Островского, проспекте Михаила Нагибина, проспекте Ленина, проспекте Королёва, улице Сказочной, проспекте Стачки. А также рабочие восстановят тепловую изоляцию в районе улицы Лесопарковой, переулка Грозненского, улицы Пескова и улицы 2-й Краснодарской.

Подрядчик сначала вырубить и вывезти зелёные насаждения, которые находятся в охранной зоне тепловых сетей. А также они демонтируют старую изоляцию, очистят поверхности трубопроводов, выполнят антикоррозионную обработку, устроят тепловую изоляцию и благоустроят территорию.

Финансировать работы будет сам заказчик.

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