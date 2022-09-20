В Ростовской области женщина на элитной иномарке сбила восьмилетнего ребенка. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области школьник пострадал под колесами элитной иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел во вторник, 20 сентября, около шести часов вечера в поселке Донском, в районе дома № 7 по улице Юности. По предварительным данным, 39-летняя водитель автомобиля BMW «Х1» сбила восьмилетнего мальчика, который внезапно выскочил на дорогу из-за автобуса.

В результате аварии мальчик получил травмы и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Его доставили в ближайшую БСМП.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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