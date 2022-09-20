На трассе в Ростовской области перевернулся грузовик. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области на трассе перевернулся грузовик. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел во вторник, 20 сентября, около семи часов вечера на трассе "Аксай - Большой Лог - Новочеркасск". По предварительным данным, 35-летний водитель грузового рефрижератора на повороте превысил скорость, не справился с управлением и съехал на обочину дороги, где машина перевернулась.

В результате аварии водитель скончался от полученных травм, а 29-летняя пассажирка была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Фотографии с места происшествия в сети опубликовали очевидцы.