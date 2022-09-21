В Ростове должник побоялся остаться без машины и оплатил 30-тысячный штраф. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге приставы рассматривают административное дело в отношении местного жителя об отказе в прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей, который он долгое время не спешил оплачивать. Об этом сообщили в региональной службе судебных приставов.

Правоохраниители провели проверку и выяснили, что у должника есть автомобиль Nissan Liberty. Пристав-исполнитель вынес постановление, в котором шла речь о запрете регистрационных действий в отношении авто, был составлен акт описи-ареста.

Должник побоялся остаться без машины и в кратчайшие сроки оплатил штраф.

- Только после полной оплаты задолженности судебным приставом – исполнителем вынесено постановление о снятии всех ограничительных мер, - отмечается в сообщении.

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У мужчины не было соответствующего разрешения на запуск.