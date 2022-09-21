Председатель донского Заксобрания высказал мнение по поводу частичной мобилизации. Фото: телеграм-канал Александра Ищенко.

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко поделился мнением о введении частичной мобилизации. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что депутатский корпус Дона будет полностью содействовать выполнению всех поставленных задач. Кроме того, Ищенко подчеркнул, что обращение президента вышло в историческую дату. 21 сентября считается днем зарождения русской государственности, ведущей свой отсчёт с 862 года.

- Новые вызовы, которые сегодня стоят перед Россией, диктуют необходимость максимальной концентрации на защите суверенитета и национальных интересов страны для всех государственных институтов. Обращение президента к россиянам подтвердило приоритеты государственной политики, которыми мы руководствуемся и в законотворческой деятельности, - написал Александр Ищенко.

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Александр Ищенко назвал 21 сентября этого года исторической датой.