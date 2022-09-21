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Общество21 сентября 2022 15:59

Председатель донского Заксобрания высказал мнение по поводу частичной мобилизации

По мнению депутата 21 сентября стало поистине историческим днем
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Председатель донского Заксобрания высказал мнение по поводу частичной мобилизации. Фото: телеграм-канал Александра Ищенко.

Председатель донского Заксобрания высказал мнение по поводу частичной мобилизации. Фото: телеграм-канал Александра Ищенко.

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко поделился мнением о введении частичной мобилизации. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что депутатский корпус Дона будет полностью содействовать выполнению всех поставленных задач. Кроме того, Ищенко подчеркнул, что обращение президента вышло в историческую дату. 21 сентября считается днем зарождения русской государственности, ведущей свой отсчёт с 862 года.

- Новые вызовы, которые сегодня стоят перед Россией, диктуют необходимость максимальной концентрации на защите суверенитета и национальных интересов страны для всех государственных институтов. Обращение президента к россиянам подтвердило приоритеты государственной политики, которыми мы руководствуемся и в законотворческой деятельности, - написал Александр Ищенко.

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Александр Ищенко назвал 21 сентября этого года исторической датой.