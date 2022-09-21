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Происшествия21 сентября 2022 17:23

В Ростове водитель автобуса "уронил" пассажирку

Женщина получила травмы
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове водитель автобуса "уронил" пассажирку.

В Ростове водитель автобуса "уронил" пассажирку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове пассажирка автобуса упала и получила травмы. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 21 сентября, около половины одиннадцатого утра в районе дома №9 на улице Киргизской. По предварительным данным, 37-летний водитель автобуса №96 ехал по маршруту "ГПЗ-10 - ГПЗ-30" с шестью пассажирами. Но в какой-то момент он резко начал движение, 85-летняя пассажирка не удержалась и упала. В результате женщина получила травмы.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Водитель погиб, а пассажирка была госпитализирована.