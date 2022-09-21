Ростовчанин получил полтора года колонии за мошенничество с квартирой. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове осудили местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В суде было установлено, что с сентября по ноябрь 2020 года злоумышленник со своим подельником присвоили деньги двух потерпевших на общую сумму более двух миллионов рублей. Обвиняемый опубликовал в интернете объявление о продаже своей квартиры. После того, как ему начали поступать предложения, он без переоформления права собственности сначала «продал» квартиру одному потерпевшему, а затем второму. Деньги от своих жертв мужчина получил, а вот передавать им ключи от своей квартиры изначально не собирался.

- Суд приговорил мужчину к наказанию в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшего главного инженера водоканала осудили на 3,5 года колонии-поселения за гибель 12 рабочих в Дмитриадовке.

Коммунальщик был единственным фигурантом дела о гибели 12 рабочих весной 2021 года.