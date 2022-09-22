Дончане уже ближайшее время получат повестки с требованием явиться в военкомат. Фото: телеграм-канал Сергея Бодрякова.

Жители Дона уже совсем скоро начнут получать повестки с требованием явиться в военкомат. Об этом сообщил Атаман Всевеликого войска Донского, глава администрации Аксайского района Сергей Бодряков в своем телеграм-канале.

- В ближайшее время начнется информирование военнообязанных о необходимости явиться на пункт сбора для прохождения предварительного отбора, - отметил Сергей Бодряков.

Под частичную мобилизацию в первую очередь попадут военнообязанные, которые уже прошли службу в армии и имеют боевой опыт. Всех, кто будет отобран, направят в военные части, чтобы пройти обучение и подготовиться.

Бодряков призвал земляков не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

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