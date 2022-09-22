В Ростовской области в пунктах временного размещения находятся 3,9 тысячи человек

В ПВР донского региона находятся около 1,9 тысячи детей.
Фото: Николай ХИЖНЯК
В 52 пунктах временного размещения, работающих на территории Ростовской области, размещены более 3,9 тысячи человек, сообщает пресс-служба донского правительства.
Как уточняется, среди вынужденных переселенцев в ПВР донского региона находятся около 1,9 тысячи детей. В июне текущего года сообщалось, что за 3 месяца женщины из ДНР и ЛНР, проживающие в пунктах временного размещения на территории Ростовской области, родили 50 детей.
Отметим, что за последние сутки в Ростовскую область через пропускные пункты прибыло больше 17 тысяч человек. По информации региональном ПУ ФСБ России ведомства, всех приезжих обеспечат пунктами временного размещения, горячим питанием и всем необходимым. Гражданам с детьми помогают устраиваться в школы и садики. Взрослым помогают найти работу.
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