В Ростовской области в пунктах временного размещения находятся 3,9 тысячи человек

В ПВР донского региона находятся около 1,9 тысячи детей. Фото: Николай ХИЖНЯК

В 52 пунктах временного размещения, работающих на территории Ростовской области, размещены более 3,9 тысячи человек, сообщает пресс-служба донского правительства.

Как уточняется, среди вынужденных переселенцев в ПВР донского региона находятся около 1,9 тысячи детей. В июне текущего года сообщалось, что за 3 месяца женщины из ДНР и ЛНР, проживающие в пунктах временного размещения на территории Ростовской области, родили 50 детей.

Отметим, что за последние сутки в Ростовскую область через пропускные пункты прибыло больше 17 тысяч человек. По информации региональном ПУ ФСБ России ведомства, всех приезжих обеспечат пунктами временного размещения, горячим питанием и всем необходимым. Гражданам с детьми помогают устраиваться в школы и садики. Взрослым помогают найти работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовскую область за сутки въехали более 15,5 тысячи переселенцев

Они прибывают в регион из ДНР и ЛНР (подробнее)