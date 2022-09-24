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Общество24 сентября 2022 8:31

В Ростовскую область за сутки въехали более 18,5 тысячи переселенцев

Они прибыли из ДНР и ЛНР
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовскую область за сутки въехали более 18,5 тысячи переселенцев.

В Ростовскую область за сутки въехали более 18,5 тысячи переселенцев.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За минувшие сутки границу в Ростовской области пересекли более 18,5 тысячи вынужденных переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управление ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысяч граждан, - отмечается в сообщении.

Переселенцы прибывают в донской регион ежедневно. Они прибывают из ДНР и ЛНР. По необходимости их направляют в пункты временного размещения. Но многие продолжают путь по России в другие города.

В ПВР жителям народных республик по необходимости оказывают психологическую и юридическую помощь. Кроме того, они получают единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

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Границу Ростовской области за сутки пересекли 15,5 тысячи граждан Донбасса.

Вынужденных переселенцев расселяют в пунктах временного размещения.