В Ростовскую область за сутки въехали более 18,5 тысячи переселенцев. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За минувшие сутки границу в Ростовской области пересекли более 18,5 тысячи вынужденных переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управление ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысяч граждан, - отмечается в сообщении.

Переселенцы прибывают в донской регион ежедневно. Они прибывают из ДНР и ЛНР. По необходимости их направляют в пункты временного размещения. Но многие продолжают путь по России в другие города.

В ПВР жителям народных республик по необходимости оказывают психологическую и юридическую помощь. Кроме того, они получают единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Границу Ростовской области за сутки пересекли 15,5 тысячи граждан Донбасса.

Вынужденных переселенцев расселяют в пунктах временного размещения.