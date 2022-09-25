Донские власти рассказали, как мобилизуют жителей, находящихся за границей. Фото: Татьяна АРОНОВА

Власти донского региона, рассказали, будут ли подлежать призыву в рамках частичной мобилизации местные жители, находящихся за границей. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

- Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, - отмечается в сообщении.

Но в том случае, если военнообязанный житель Ростовской области временно уехал из страны на короткий срок и продолжает состоять на воинском учете, то он может быть призван в рамках проведения частичной мобилизации.

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