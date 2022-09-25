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Общество25 сентября 2022 10:13

Донские власти рассказали, как мобилизуют жителей, находящихся за границей

Призыву будут подлежать только дончане, состоящие на воинском учете
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донские власти рассказали, как мобилизуют жителей, находящихся за границей.

Донские власти рассказали, как мобилизуют жителей, находящихся за границей.

Фото: Татьяна АРОНОВА

Власти донского региона, рассказали, будут ли подлежать призыву в рамках частичной мобилизации местные жители, находящихся за границей. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

- Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, - отмечается в сообщении.

Но в том случае, если военнообязанный житель Ростовской области временно уехал из страны на короткий срок и продолжает состоять на воинском учете, то он может быть призван в рамках проведения частичной мобилизации.

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