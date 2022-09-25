Донской военком исключил из приказа о частичной мобилизации пункт о запрете на выезд из региона.
Фото: Правительство РО
В Ростовской области военный комиссариат обновил приказ о частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
В пятницу, 23 сентября, был опубликован приказ, подписанный военным комиссаром области. Документ состоял из шести параграфов. В последнем из них говорилось, что запасники не могут покинуть регион, район или город без необходимо мобилизационного предписания.
Но в субботу, 24 сентября, из приказа № 258 от 21 сентября 2022 года был убран параграф, согласно которому, офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса должны были оставаться на территории региона.
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В Ростовской области отредактировали приказ о частичной мобилизации.
Теперь в нем стало на один параграф меньше.