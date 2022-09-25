Ростовчане могут обзавестись четвероногим другом на фестивале животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове 24 и 25 сентября проходит фестиваль животных. Об этом сообщается в официальном сообществе мероприятия в социальной сети.

Это уже третий фестиваль, проходящий в донской столице. Желающие могут посетить его в лофт-пространстве "Библиотека". Туда привозят животных из ростовских приютов, чтобы они смогли обрести дом.

- 40 собак и 70 кошек, здоровых, стерилизованных, социальных и полностью готовых отправиться домой, будут ждать своих хозяев. Обязательно возьмите паспорт, ведь животные отдаются строго по договору, - отмечается в сообщении.

Желающие могут посетить выставку животных, фото-зону, мастер-классы, фото-выставку, лекторий и фуд-корт. Также есть зона активности для детей.

Если вы не готовы забрать себе домашнего питомца, то в рамках фестиваля можно просто порадовать хвостатых приятными подарками или же записаться, чтобы стать волонтером в приюте.

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