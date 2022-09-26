В Ростове обрели дом 50 кошек и 12 собак. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Ростове прошел фестиваль животных. В рамках него дом обрели 62 четвероногих друга. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети.

Организаторы привезли на фестиваль 110 животных, чтобы они могли обрести новый дом и любящих хозяев. Ростовчане присмотрели 50 кошек и 12 собак.

- Мероприятие, на котором было пристроено 50 кошек, спасённых волонтёрами с улиц нашего города, 50 счастливцев, нашедших свои семьи. Это реально круто, - написали участники в официальной группе фестиваля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане могут обзавестись четвероногим другом на фестивале животных.

Своих хозяев ждут 40 собак и 70 кошек.