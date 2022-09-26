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Общество26 сентября 2022 5:17

В Ростове обрели дом 50 кошек и 12 собак

Новоиспеченные хозяева присмотрели питомцев на фестивале животных
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове обрели дом 50 кошек и 12 собак.

В Ростове обрели дом 50 кошек и 12 собак.

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Ростове прошел фестиваль животных. В рамках него дом обрели 62 четвероногих друга. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети.

Организаторы привезли на фестиваль 110 животных, чтобы они могли обрести новый дом и любящих хозяев. Ростовчане присмотрели 50 кошек и 12 собак.

- Мероприятие, на котором было пристроено 50 кошек, спасённых волонтёрами с улиц нашего города, 50 счастливцев, нашедших свои семьи. Это реально круто, - написали участники в официальной группе фестиваля.

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Своих хозяев ждут 40 собак и 70 кошек.