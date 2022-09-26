Правительство Ростовской области: "Бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком"

Бронь не является гарантией отсрочки при призыве в рамках частичной мобилизации. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Власти Ростовской области ответили на самые часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации. Многих интересовал вопрос, будет ли бронь гарантированной отсрочкой при призыве.

По словам донского правительства бронь всегда закреплена за должностью, а не за конкретным человеком. В таком случае она не является гарантией для получения отсрочки.

- Если работник уволится или переведется с забронированной должности, он потеряет право на отсрочку, - отметили в правительстве.

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Речь идет о работниках заводов, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро.