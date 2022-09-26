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Происшествия26 сентября 2022 19:30

В Ростове женщину осудят за заказ препарата для похудения из Казахстана

Ростовчанке грозит семь лет тюрьмы
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове женщину осудят за заказ препарата для похудения из Казахстана.

В Ростове женщину осудят за заказ препарата для похудения из Казахстана.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове местная жительница отправится под суд. Она обвиняется в совершении преступления по статье 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ". Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В ходе следствия стало известно, что женщина через интернет заказала из Казахстана препарат для похудения. Но позже выяснилось, что в нем содержится сильнодействующее вещество. Из-за этого лекарство было изъято правоохранителями в январе 2022 года прямо в момент получения на почте.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ворошиловский районный суд, - говорится в соообщении.

Теперь ростовчанке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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