В Ростове мужчина пытался перебросить осужденным 9 сотовых телефонов

Мужчина пытался перебросить на режимную территорию пакет с гаджетами. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по РО

В Ростове-на-Дону поймали мужчину, который пытался перебросить на территорию колонии 9 сотовых телефонов. Об этом рассказали в пресс-службе донского управления ГУФСИН.

Как уточнили в ведомстве, хулиган пытался «доставить» нелегальную передачу ночью 26 сентября. Теперь его ждут разбирательства в мировом суде Октябрьского района города.

Немного ранее, в этом же сентябре, в Ростове произошел похожий случай - около режимной территории задержали двоих нарушителей с партией психотропных препаратов.

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