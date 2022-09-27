Мобилизованным дончанам разрешили взять с собой в часть кнопочные телефоны. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Донские власти ответили на вопрос о том, какие телефоны могут взять с собой в часть военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Об этом говорится во второй части ответов на вопросы на портале правительства Ростовской области.

В сообщении говорится, что из соображений безопасности в воинских частях запрещено пользоваться смартфонами, поэтому можно взять с собой только самые простейшие средства связи.

- Можно взять с собой в часть простой «кнопочный» телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время, - говорится в сообщении.

Военнослужащим также категорически запрещено вести фото- и видеосъемку в местах дислокации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мобилизованным рассказали, что можно брать с собой из дома.

Список вещей опубликовали на сайте правительства региона.