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Общество27 сентября 2022 17:52

Донские власти ответили еще на 85 самых часто задаваемых вопросов о частичной мобилизации

В правительстве рассказали, что делать призывникам и их близким в тех или иных ситуациях
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донские власти ответили на 85 самых часто задаваемых вопросов о частичной мобилизации.

Донские власти ответили на 85 самых часто задаваемых вопросов о частичной мобилизации.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Правительство Ростовской области дало ответы еще на 85 популярных вопросов о частичной мобилизации, которые интересовали дончан. Вторая часть ответов на самые часто задаваемые вопросы опубликована властями на официальном сайте.

Жителей донского региона интересовало, сколько дней в обязательном порядке необходимо находиться в зоне СВО. В правительстве сообщили, что нет ни максимального, ни минимального времени. Все будет зависеть от обстановки и поставленных задач.

Кроме того, призывникам было интересно, смогут ли они оформить страховку от несчастного случая или смерти. Власти заверили, что сделать это возможно. За свой счет любой из военнослужащих сможет оформить страховку в дополнение к той, что дает государство.

Власти также ответили на множество других вопросов с ответами на которые можно ознакомиться на сайте.

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Мобилизованным дончанам разрешили взять с собой в часть кнопочные телефоны.

Выдавать его будут строго по расписанию.