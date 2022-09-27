Донские власти ответили еще на 85 самых часто задаваемых вопросов о частичной мобилизации

Донские власти ответили на 85 самых часто задаваемых вопросов о частичной мобилизации. Фото: Виталий ТИМКИВ

Правительство Ростовской области дало ответы еще на 85 популярных вопросов о частичной мобилизации, которые интересовали дончан. Вторая часть ответов на самые часто задаваемые вопросы опубликована властями на официальном сайте.

Жителей донского региона интересовало, сколько дней в обязательном порядке необходимо находиться в зоне СВО. В правительстве сообщили, что нет ни максимального, ни минимального времени. Все будет зависеть от обстановки и поставленных задач.

Кроме того, призывникам было интересно, смогут ли они оформить страховку от несчастного случая или смерти. Власти заверили, что сделать это возможно. За свой счет любой из военнослужащих сможет оформить страховку в дополнение к той, что дает государство.

Власти также ответили на множество других вопросов с ответами на которые можно ознакомиться на сайте.

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