При реализации нацпроекта в донском регионе обнаружились крупные хищения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе сотрудники ФСБ обнаружили крупное хищение бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Константиновском районе производились работы в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году городская администрация подписала договор с коммерческой организацией. Согласно документации, необходимо было произвести благоустройство парка имени Николая Токарчука. На это направили около 28 миллионов рублей.

После завершения работ была проведена экспертиза, в ходе проведения которой выяснилось, что объем и качество выполненных работ не соответствуют тем данным, которые были описаны в предоставленном отчете. Так, подрядчик не уложил подстилающий слой из песка во время устройства асфальтированных парковых проездов. А слой щебня в этом месте составлял всего лишь девять сантиметров вместо положенных 27.

Разница между заявленными и выполненными работами составила 3,4 миллиона рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении генерального директора компании, выполнявшей работы. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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