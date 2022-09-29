Губернатор Василий Голубев проверил, как проходит призыв в Ростовской области. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Губернатор донского региона Василий Голубев побывал в одной из воинских частей области и проверил, как проходит призыв. Глава Ростовской области пообщался с призывниками и их родственниками. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Призывники рассказали Василию Голубеву о возникших проблемах. У некоторых не были активированы выданные банковские карты. Но глава региона пообещал оперативно решить возникшую проблему.

Также губернатор выслушал и вопросы родственников призывников. Некоторые жаловались, что их мужей и сыновей призвали на службу неправомерно, поскольку у них нет боевого опыта и есть различные заболевания.

- При региональном правительстве будет создана рабочая группа, которая займется всеми этими вопросами, - отметил глава региона.

Василий Голубев пообещал, что все те, кто был призван на службу по ошибке, незамедлительно вернутся домой.

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Встречу с мобилизованными и их родными провел губернатор Ростовской области.

Василий Голубев пообещал решить все вопросы, озвученные во время беседы.