В Ростове на обновление парка Горького собираются потратить 666 млн рублей

В парке должны появиться фонтаны и скульптуры Фото: Алексей ФОКИН

В Ростове-на-Дону обновление парка имени Горького планируют провести за 666,2 млн рублей. Эту сумму указали в проектно-сметной документации. Расчеты уже получили положительное заключение, сообщают городские власти в ответ на запрос «КП - Ростов-на-Дону».

Известно, что работы на объекте должны начать в 2023 году. Реконструкцию в зоне отдыха собираются выполнить в три этапа. Соответственно, финансирование разобьют следующим образом: первый период - 96,7 млн рублей, второй - 272,1 млн рублей, третий - 297,4 млн рублей.

Напомним, парку Горького собираются вернуть прежний облик: должны восстановить фонтаны и скульптуры, сделать балконы на смотровой площадке и установить вазоны на тумбах. Также власти ранее заявляли о планах по созданию новой детской площадки. Говорили также о необходимости высадить на территории лиственные и хвойные деревья, кустарники и травы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт фасада школы имени Назаретова в Ростове в рамках нацпроекта завершат 12 октября

Планируемые сроки работ назвал глава городской администрации (подробности)