Военный комиссар Ростовской области рассказал о ходе частичной мобилизации в регионе

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 29 сентября, в студии радио «КП - Ростов-на-Дону» выступил военный комиссар Ростовской области, полковник Игорь Егоров. Гость студии разъяснил вопросы, касающиеся частичной мобилизации. В том числе, стало известно о том, какие мероприятия в рамках призыва военных-запасников сейчас еще проводятся на Дону.

- С 21 сентября область выполняет мероприятия по частичной мобилизации. На сегодня они проводятся по графику. Необходимое количество граждан, пребывающих в запасе и подлежащих призыву по мобилизации, призваны и направлены в войска, - сказал Игорь Егоров.

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что донской регион «практически выполнил задачу по частичной мобилизации». Глава региона также добавил, что солдат и офицеров обеспечивают всем необходимым - от штатного стрелкового оружия до обмундирования, питания и медикаментов.

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